Представлен 150-Гц 4K-монитор Acer Nitro XV282K V3

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Nitro XV282K V3, которая получила 28-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 150 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, поддержкой HDR 400, 8-битной глубиной цвета, поддержкой FRC для 10-битного сглаживания, контрастностью 1000:1, 90% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium с переменной кадровой частотой от 48 до 150 Гц, одним интерфейсом DP 1.4 и двумя HDMI 2.1, портами USB Type-C, Type-B и USB-A, подставкой с возможностью регулировки наклона, высоты и поворота. Рекомендованная цена монитора составляет 430 долларов.