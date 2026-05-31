Представлен 16-дюймовый ноутбук Acer Aspire X 16 AI

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aspire X 16 AI, которая базируется на новых процессорах Intel Core Ultra X9 388H, Ultra X7 358H и Ultra 5 338H с производительностью в задачах ИИ до 180 TOPS. Новинку также оснастили до 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, двумя слотами M.2 PCIe Gen 4 SSD суммарным объемом 2 ТБ, интегрированной графикой Arc Graphics, 16-дюймовым экраном OLED с разрешением 2880:1800 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI‑P3, сертификацией DisplayHDR True Black 500, пиковой яркостью 500 нит и контрастностью 100000:1, системой охлаждения с двумя вентиляторами, батареей ёмкостью 84 Втч, веб-камерой Full HD, металлическим корпусом массой 1,6 кг, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и одним HDMI 2.1, разъемом USB 3.2 Gen 1 Type‑A, портом USB 3.2 Gen 2 Type‑A, ридером карт microSD, гигабитным сетевым разъемом RJ‑45, 3,5‑мм аудиогнездом, а также адаптерами беспроводной связи Intel Killer Wi‑Fi 6E AX1675i и Bluetooth 5.4. Ноутбук станет доступен для покупки в июле, но цены на конфигурации будут объявлены позже.

Apple прекращает поддержку компьютеров на базе Intel…
Компания Apple делает macOS 26 последней официальной версией операционной системы с поддержкой компьютеро…
Ноутбук ASUS ProArt PX13 оценили в 295 тысяч рублей …
Российские ритейлеры начали продажи ноутбуков ASUS ProArt PX13 и ProArt P16, которые предназначены для пр…
Представлен ноутбук Thunderobot ZERO Air 15 на Core Ultra 9 …
Компания Thunderobot пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью ZERO Air 15, которая основана на 16-…
Apple сравнила новый MacBook с ноутбуком, которого не сущест…
Компания Apple, известная своим вниманием к деталям, иногда всё же допускает довольно странные ошибки. На…
Игровой ноутбук HONOR WIN H7 оценили в 1390 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью WIN H7 (2026), которая основана на 16-ядер…
Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Air 16 Core Edition 2026…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Air 16 Core Edition 2026, основанной на чип…
Microsoft повысила цены на свои ноутбуки…
Рынок ПК уже серьёзно пострадал из-за кризиса DRAM и дефицита комплектующих, и теперь это затронуло устро…
Ноутбук ASUS ExpertBook Ultra на Core Ultra X7 358H появился…
Компания ASUS выпустила в продажу ноутбук ExpertBook Ultra, который оценен в 3600 долларов на дебютном ам…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor