Представлен 16-дюймовый ноутбук Acer Aspire X 16 AI

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aspire X 16 AI, которая базируется на новых процессорах Intel Core Ultra X9 388H, Ultra X7 358H и Ultra 5 338H с производительностью в задачах ИИ до 180 TOPS. Новинку также оснастили до 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, двумя слотами M.2 PCIe Gen 4 SSD суммарным объемом 2 ТБ, интегрированной графикой Arc Graphics, 16-дюймовым экраном OLED с разрешением 2880:1800 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI‑P3, сертификацией DisplayHDR True Black 500, пиковой яркостью 500 нит и контрастностью 100000:1, системой охлаждения с двумя вентиляторами, батареей ёмкостью 84 Втч, веб-камерой Full HD, металлическим корпусом массой 1,6 кг, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и одним HDMI 2.1, разъемом USB 3.2 Gen 1 Type‑A, портом USB 3.2 Gen 2 Type‑A, ридером карт microSD, гигабитным сетевым разъемом RJ‑45, 3,5‑мм аудиогнездом, а также адаптерами беспроводной связи Intel Killer Wi‑Fi 6E AX1675i и Bluetooth 5.4. Ноутбук станет доступен для покупки в июле, но цены на конфигурации будут объявлены позже.