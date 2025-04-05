Представлен 16-дюймовый ноутбук Thunderobot Hunter Blade S

Компания Thunderobot представила геймерский ноутбук Hunter Blade S, который выйдет в версиях с 24-ядерным чипом Intel Core i9-13900HX или 16-ядерным AMD Ryzen 9 7945HX. Новинку также оснастили 140-Вт графическим адаптером NVIDIA RTX 5070Ti, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и статической контрастностью 1800:1, корпусом толщиной 23 мм, открывающейся на 180 градусов крышкой, массой 2,8 кг, системой охлаждения с двумя вентиляторами и уровнем шума до 43 дБ, интерфейсами 2.5G Ethernet, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 и 3,5-мм слева, портом USB-A 3.2 Gen 1 справа, а также разъемами USB-C 3.2 Gen 2, Mini DP и HDMI 2.1 сзади. Цены и конфигурации будут объявлены позже.