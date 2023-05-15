Представлен 16-дюймовый портативный монитор ASUS ZenScreen MB16QHG

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen MB16QHG, которая получила 16-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1600 пикселей. Новинка также характеризуется поддержкой SmoothMotion с частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой HDR, углом обзора 178°, складной подставкой с регулировкой угла наклона, специальным ПО ASUS DisplayWidget Center для определения ориентации и автоматического переключения в альбомный или портретный режимы, интерфейсами USB-C, разъёмом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, массой 1,2 кг и шириной рамки 7 мм. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.