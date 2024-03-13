Представлен 160- Гц монитор MSI MAG 321CUP

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 321CUP, которая получила 31,5-дюймовую изогнутую VA-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, частотой обновления изображения 160 Гц, 114% покрытием цветовой палитры sRGB, 90% Adobe RGB и 91% DCI-P3, контрастностью 3000:1, яркостью 350 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 400, временем отклика 1 мс (MPRT), глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), поддержкой технологии Adaptive-Sync, интерфейсами DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и USB Type-C с возможностью зарядки других устройств (до 15 Вт). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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