Представлен 160-Гц 4K-монитор AOC U27G3XM

Тайваньский производитель AOC пополнил ассортимент Mini LED-мониторов моделью U27G3XM, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 4K. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 160 Гц, подсветкой Mini LED, временем отклика от серого к серому 1 мс, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE <2, пиковой яркостью 1200 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DP1.4 и разъемом USB. Монитор оценен на китайском рынке в 627 долларов.