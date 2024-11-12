Представлен 160-Гц 4K-монитор AOC U27G40E

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC U27G40E, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), 97-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB, точностью цветопередачи ΔE<2, статической контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 450 нит в HDR, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort. Монитор обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 265 долларов.