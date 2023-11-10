Представлен 160-Гц 4K-монитор Philips 27M2N5810

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Philips 27M2N5810, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, максимальной яркостью 400 нит, временем отклика 1 мс (MPRT), 10-битной глубиной цвета, 99,2-процентным охватом цветового пространства sRGB, регулируемой подставкой, подсветкой на задней панели, разъемами HDMI 2.0 и DP1.4, а также встроенным блоком питания. Монитор уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в 290 долларов.