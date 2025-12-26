LG анонсировала мониторы бренда UltraGear evo

Компания LG Electronics официально объявила о запуске нового бренда игровых дисплеев UltraGear evo, премьера которого состоится на CES 2026. В рамках линейки UltraGear evo производитель представит 3 топовых монитора для энтузиастов, сочетающих ведущие технические характеристики и собственные ИИ-решения, призванные улучшить качество изображения без дополнительной нагрузки на железо. Одной из ключевых новинок стал первый 39-дюймовый игровой OLED-монитор LG с разрешением 5K2K под названием 39GX950B, оснащённый технологией 5K AI Upscaling и пришедший на смену серии GX9. Экран с разрешением 5120х2160 пикселей поддерживает частоту обновления до 165 Гц, обеспечивая плавную картинку.

Поскольку формат 5K2K предъявляет высокие требования к системе, монитор использует интеллектуальное масштабирование 5K AI Upscaling для повышения качества изображения, а также функции AI Scene Optimization и AI Sound, которые улучшают визуальную и звуковую составляющие. Новинка получила новейшую панель LG Primary RGB Tandem OLED, обеспечивающую более высокую яркость и точность цветопередачи по сравнению с предыдущим поколением OLED-экранов компании. Кроме того, монитор способен переключаться в режим WFHD и работать с частотой обновления до 330 Гц, что будет особенно интересно киберспортсменам. Как и у предшественника, здесь используется изогнутый экран с радиусом 1500R и соотношением сторон 21:9 для более глубокого погружения в контент.