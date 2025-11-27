Представлен 240-Гц монитор Thermaltake TPM-O49CDQ

Компания Thermaltake пополнила ассортимент сверхшироких геймерских мониторов моделью Thermaltake TPM-O49CDQ, которая основана на 49-дюймовой изогнутой QD-OLED-матрице производства Samsung с разрешением 5120:1440 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 32:9, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), пиковой яркостью 250 нит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологий G-SYNC Compatible и FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, полнофункциональным разъемом USB-C с подачей питания мощностью 90 Вт, одним восходящим USB-портом, двумя нисходящими USB-разъемами, аудиогнездом и RGB-подсветкой. Цена монитора на дебютном тайваньском рынке составляет эквивалент 1175 долларов.