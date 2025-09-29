Представлен самый быстрый в мире QD-LED игровой монитор AORUS FO27Q5P

GIGABYTE объявила о выходе самого быстрого в мире QD-OLED игрового монитора AORUS FO27Q5P. 27-дюймовый QHD OLED дисплей с частотой обновления 500 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR™ True Black 500 и временем отклика 0,03 мс (GtG) открывает новую эру для киберспорта. Благодаря поддержке DP 2.1 UHBR20, эксклюзивным ИИ-функциям и технологии AI OLED Care, модель FO27Q5P предлагает геймерам идеальное сочетание скорости, чёткости и готовности к будущим технологиям.

Монитор создан для профессионалов киберспорта и поклонников FPS (шутеров от первого лица): панель с частотой обновления 500 Гц, разрешением QHD (2560×1440) и временем отклика 0,03 мс (GtG) обеспечивает до 10-кратного превосходства над традиционными ЖК-дисплеями. Это первая модель GIGABYTE, соответствующая стандарту VESA ClearMR 21000, с непревзойдённой чёткостью движения. Глубокий контраст, 99% охват цветового пространства DCI-P3 и сертификация DisplayHDR™ True Black 500 гарантируют безупречную детализацию. Интерфейс DP 2.1 UHBR20 поддерживает пропускную способность 80 Гбит/с — в 2.5 раза выше, чем DP 1.4, — обеспечивая полную реализацию частоты обновления 500 Гц и совместимость с новейшими видеокартами, включая GeForce RTX 50 Series. Поддержка технологии Daisy Chain упрощает построение многомониторных систем.

AORUS FO27Q5P оснащён эксклюзивными ИИ-функциями GIGABYTE, которые призваны вывести игровой процесс на новый уровень благодаря интеллектуальной автоматизации и быстрому отклику. Технология AI Picture Mode автоматически определяет тип контента, оптимизирует цветопередачу и яркость, предлагая режимы для FPS, MOBA, гонок, RPG, фильмов и чтения. AI OLED Care защищает матрицу: автоматическое обновление пикселей снижает риск выгорания, а графеновая термоплёнка и усовершенствованная система охлаждения с четырёхсторонней вентиляцией и кастомизированным радиатором гарантируют бесшумную работу и стабильное теплоотведение без использования вентилятора.
