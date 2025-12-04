Представлен 144-Гц монитор Xiaomi Monitor A24i 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Monitor A24i 2026, которая основана на 23,8-дюймовой IPS-матрице с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, 8-битной глубиной цвета (6 бит + FRC), отображением до 16,7 миллиона цветовых оттенков, временем отклика 6 мс, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1500:1, углами обзора 178 градусов, точностью цветопередачи ∆E<1, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, сертификацией TUV Low Blue Light о снижении нагрузки на глаза, подставкой с регулировкой наклона на 5 градусов вперед и на 15 градусов назад, настенным креплением VESA 75:75 мм, а также интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

