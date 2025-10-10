34-дюймовый монитор Redmi Monitor G34WQ 2026 оценен в $195

Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашний китайский рынок геймерский монитор Redmi Monitor G34WQ 2026, который оценен в эквивалент 195 долларов. Новинка характеризуется 34-дюймовой изогнутой матрицей с разрешением WQHD, частотой обновления 180 Гц, радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, типичной яркостью 400 кд/м², контрастностью 3500:1, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом гаммы sRGB, глубиной цвета 10 бит, временем отклика 1 мс (GtG), поддержкой AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0, RGB-подсветкой и регулируемой подставкой.