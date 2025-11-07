Представлен 180-Гц монитор ViewSonic VX25G26-2K-2

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX25G26-2K-2, которая получила 24,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также может похвастаться кадровой частотой 165 Гц с разгоном до 180 Гц, глубиной цвета 8 бит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% DCI-P3, точностью цветопередачи (ΔE ≤ 2), аппаратной поддержкой снижения вредного синего света Eye ProTech+, временем отклика 1 мс, яркостью 300 нит, поддержкой HDR10, поддержкой AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора в Китае составляет эквивалент 115 долларов.