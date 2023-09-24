Представлен 160-Гц монитор Acer Shadow Knight XV272K V3

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Shadow Knight XV272K V3, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K и плотность 163 PPI). Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков с точностью цветопередачи ΔE<1, сертификатом VESA DisplayHDR 400, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI2.1 и одним DP1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя 2-Вт динамиками и подставкой с возможностью регулировки высоты, вращения и угла наклона. Монитор станет доступен для покупки в ближайшее время по цене в 370 долларов.