Представлен 160-Гц монитор Gigabyte GS27U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gigabyte GS27U, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 350 нит, временем отклика 1 мс (MPRT), кадровой частотой 160 Гц, контрастностью 1000:1, 127-процентным покрытием цветового пространства sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.