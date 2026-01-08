Представлен 163-дюймовый дисплей Hisense 163MX RGBY MicroLED

Компания Hisense пополнила ассортимент дисплеев 163-дюймовой моделью 163MX RGBY MicroLED, которую можно использовать как очень большой телевизор. Новинка характеризуется уникальной четырёхцветной архитектурой MicroLED с улучшенной цветопередачей благодаря заполнению спектрального диапазона между 500 и 600 нм, 100-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, обтекаемым корпусом толщиной 32 мм и прецизионным настенным креплением без зазоров. Остальные характеристики Hisense 163MX RGBY MicroLED, как и его цена пока не сообщаются.