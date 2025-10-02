Представлен 165-Гц изогнутый монитор HP Series 5 Pro

Компания HP пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью HP Series 5 Pro 49, которая основана на 49-дюймовой изогнутой матрице VA с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120:1440 точек (плотность пикселей 109 PPI). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 165 Гц, выдвижной 5-Мп камерой, стереодинамиками, интерфейсами HDMI, DisplayPort и USB-C с функцией обратной зарядки мощностью 140 Вт, док-станцией с разъемами USB-A и портом Gigabit Ethernet. Монитор HP Series 5 Pro 49" появится в продаже в следующем месяце, но его цена пока не раскрывается.