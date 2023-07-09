Представлен 165-Гц монитор AOC CU34G10X

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью CU34G10X, которая получила изогнутую 34-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, пиковой яркостью 300 нит, временем отклика от серого к серому 1 мс, частотой обновления изображения 165 Гц, точностью цветопередачи ΔE<2, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя разъемами DP1.4, 3,5-мм аудиогнездом и подставкой с функцией регулировки угла наклона и высоты. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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