Представлен 165-Гц монитор Acer Nitro XV242YP

Компания Acer дала старт российским продажам игрового монитора Nitro XV242YP, который может похвастаться поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея. Новинка характеризуется 24-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, сертификацией VESA Display HDR 400, яркостью 400 кд/м2, 99% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 0,5 мс в режиме разгона, технологиями Flicker-less, BlueLightShield и Low Dimming для заботы о глазах пользователя, 2-Вт динамиками, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, а также подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена монитора составляет 19 тысяч рублей.