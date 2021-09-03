Представлен 165-Гц монитор BenQ Mobiuz EX3210R

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью Mobiuz EX3210R, которая получила 31,5-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1000R, максимальной яркостью 400 кд/м2, контрастностью 2500:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, технологией AMD FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея, стереофоническими динамиками по 2 Вт и сабвуфером мощностью 5 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0, разъемом DisplayPort 1.4 концентратором USB 3.0, системой Black eQualizer для лучшей контрастности темных участков, а также технологиями Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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