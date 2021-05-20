Представлен 165-Гц монитор HP Omen 25i

Компания HP пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Omen 25i, которая получила 24,5-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется углами обзора до 178 градусов, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс в режиме Overdrive, типичной контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 12 000 000 000:1, пиковой яркостью 450 кд/м2, поддержкой HDR 400, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом sRGB, совместимостью с NVIDIA G-Sync и полной поддержкой AMD Free Sync Premium Pro для более плавного геймплея, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, одним портом USB Type-B, двумя USB 3.2 Type-A и одним 3,5-мм разъёмом для наушников и микрофона. Монитор появится в продаже в июле по цене в 350 долларов.

Комментарии и отзывы HP Omen 25i
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