Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G271CP

Компания MSI представила геймерский монитор Optix G271CP, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется радиусом кривизны 1000R, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, яркостью 300 нит, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, воспроизведением 1,07 млрд цветовых оттенков, 85% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 115% охватом sRGB, функцией Night Vision для лучшего отображения темных участков, двумя интерфейсами HDMI 2.0b и одним Display Port 1.2a, 3,5-мм гнездом, регулируемой подставкой и технологией Less Blue Light Pro для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.