Представлен 165-Гц монитор Philips Evnia 24M1N3200ZS

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделями Evnia 24M1N3200ZS и 27M1N3200ZS, которые получили 23,8 и 27-дюймовые IPS-дисплеи с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинки также характеризуются частотой обновления изображения 165 Гц, временем отклика от серого к серому 4 мс, максимальной яркостью 250 нит, 8-битной глубиной цвета, контрастностью 1100: 1, 90,4% охватом цветовой палитры Adobe RGB, 122% охватом пространства sRGB, поддержкой технологии FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм гнездом для наушников, регулируемой подставкой с возможностью наклона и креплением VESA (100:100 мм). Младшая модель появится в продаже в следующем месяце по цене в 165 евро, а вот цена старшей пока не раскрывается.

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