Представлен 165-Гц монитор Pixio PXC277

Компания Pixio пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью PXC277, которая получила 27-дюймовую вогнутую панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка характеризуется яркостью 350 кд/м2, контрастностью 4000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), радиусом кривизны 1500R, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, размерами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, разъемами USB и 3,5-мм разъемом для наушников, а также технологиями Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.