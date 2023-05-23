Представлен 165-Гц монитор Redmi Gaming Display G27Q

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Redmi Gaming Display G27Q, которая обойдется первым покупателям в Китае в 185 долларов. Позже его цена поднимется до 240 долларов. Новинку оснастили 27-дюймовой 8-битной IPS-матрицей с разрешением 2К, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, соответствием стандарта DisplayHDR400, 100% охватом цветовой палитры sRGB и 95% гаммы DCI-P3, подставкой с возможностью поворота в портретный режим, интерфейсами HDMI, DP1.4 и USB-C с функцией подачи энергии мощностью 65 Вт. Когда монитор появится в глобальной продаже, пока не сообщается.