Представлен 165-Гц монитор Skyworth F24G3Q

Китайская компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Skyworth F24G3Q, которая получила 23,8-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, временем отклика в оттенках серого 1 мс, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, максимальной яркостью 330 нит, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, интерфейсами DP1.2 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом и портом USB-A. Монитор уже предзаказать в Китае по цене в 188 долларов. Выйдет ли Skyworth F24G3Q на глобальный рынок, пока не сообщается.

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