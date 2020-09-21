Представлен 165-Гц монитор ViewSonic Elite XG270Q

Компания ViewSonic представила игровой монитор Elite XG270Q, который получил 27-дюймовую IPS-дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется временем отклика 1 мс, частотой обновление 165 Гц, поддержкой технология NVIDIA G-SYNC для плавного геймплея, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 120 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологиями Flicker-Free и Blue Light Filter для защиты от глаз, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, многоцветной RGB-подсветкой, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним Display Port, 3,5-мм разъемом для наушников, а также подставкой, которая позволяет поменять ориентацию с альбомной на портретную. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.

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