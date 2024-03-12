Представлен 165-Гц монитор ViewSonic Optiquest

Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optiquest, которая получила 31,5-дюймовую изогнутую панель Fast VA с разрешением 2560:1440 (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, радиусом кривизны 1500R, поддержкой HDR10 и технологией Adaptive-Sync, яркостью 300 нит, 85-процентным покрытием цветового пространства NTSC, функцией включения игрового перекрестия, Y-образным металлическим основанием, подставкой с возможностью вращения по горизонтали и вертикали, а также двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DP1.2. Цена монитора в Китае составляет 160 долларов.