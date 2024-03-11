Представлен 165-Гц монитор ViewSonic VX2479-HD-PRO

Компания ViewSonic пополнила ассортимент бюджетных игровых мониторов моделью VX2479-HD-PRO, которая оценена на китайском рынке всего в 74 доллара. Новинка характеризуется Fast IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), глубиной цвета 8 бит, яркостью 250 нит, статической контрастностью 1000:1, поддержкой Adaptive Sync и HDR 10, комплектной подставкой с функцией наклона, двумя интерфейсами HDMI 1.4 и одним портом DP1.2, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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