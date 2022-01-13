Представлен 165-Гц вогнутый монитор MSI Optix G321CQP

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G321CQP, которая получила вогнутую 31,5-дюймовую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика в 1 мс (MPRT), 85% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 110% sRGB, воспроизведением 1,07 млн цветовых оттенков, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 2500:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологией Less Blue Light Pro для заботы о глазах пользователя, одним интерфейсом DisplayPort 1.2a и двумя HDMI 2.0b, 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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