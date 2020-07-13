Представлен 165-герцевый монитор Acer XZ242Q

Компания Acer пополнила ассортимент корпусов моделью XZ242Q, которая получила вогнутую 23,6-дюймовую VA-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется адаптивной синхронизацией с частотой 48-165 Гц, значением типовой яркости 400 кд/м2, статической контрастности 3000:1, углами обзора 178°, цветовому охвату пространства sRGB, матовым антибликовым покрытием, наличием сертификата VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.2a+, двумя громкоговорителями мощностью по 3 Вт и 3,5 мм разъемом для наушников. Монитор выйдет в двух вариантах: XZ242Q Pbmiiphx и XZ242Q Sbmiiphx со временем реакции пикселя 4 мс и1 мс. Цена мониторов составляет 200 долларов.

Комментарии и отзывы Acer XZ242Q
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