Представлен 170-Гц игровой монитор Gigabyte M27Q P

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью M27Q P, которая получила 27-дюймовую SS IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, сертификацией VESA Display HDR400, яркостью до 400 нит, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика GTG в 1 мс, кадровой частотой до 170 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея и Black Equalizer для лучшего отображения темных участков, KVM-переключателем для работы с одним комплектом клавиатуры и мыши на двух разных ПК, интерфейсом USB Type-C с функцией передачи до 18 Вт, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним Displayport 1.4, концентратором USB 3.0, 3,5-мм аудиогнездом и 3-Вт стереофоническими динамиками. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.