Представлен 170-Гц изогнутый монитор MSI G24C4 E2

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MSI G24C4 E2, которая получила 23,6-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, углом обзора 178°, кадровой частотой 170 Гц, временем отклика 1 мс, контрастностью 3000:1, максимальной яркостью 250 нит, глубиной цвета 8 бит, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, подставкой с возможностью регулировки наклона, креплением VESA (100:100 мм), цифровыми портами DP 1.2a и HDMI 2.0b, а также 3,5-мм аудиогнездом. Продажи монитора стартуют в четвертом квартале этого года, но его цена пока не раскрывается.

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