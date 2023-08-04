Представлен 170-Гц монитор AOC Q27G2SD

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G2SD, которая обойдется в Китае в 208 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), максимальной яркостью 450 нит в режиме HDR, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, точностью цветопередачи ΔE<2, временем отклика от серого к серому 1 мс, частотой обновления 170 Гц, поддержкой технологий Adaptive-Sync и NVIDIA G-SYNC, сертификацией VESA DisplayHDR 400, регулируемой подставкой, быстросъемной конструкцией, а также цифровыми разъемами DP и HDMI.