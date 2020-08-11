Представлен 170-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG27AQ1A

Компания ASUS представила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG27AQ1A, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей (WQHD), 130% охватом цветовой палитры sRGB и 95% охватом DCI-P3, временем отклика 1 мс, частотой обновления 170 Гц в режиме разгона и технологией Adaptive-Sync для более плавного игрового процесса. Также отметим яркость 250 кд/м2, контрастность 1000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, систему уменьшения размытости в движении ELMB, два интерфейса HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2, набор средств GamePlus, технологии Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, 2 Вт стереофонические динамики и регулируемую подставку.