Представлен 170-Гц монитор Acer Predator XB323QU NV

Компания Acer готовит к выходу монитор Predator XB323QU NV, который получил 32-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка характеризуется контрастностью 1000:1, яркостью 400 кд/м2, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, временем отклика в 1 мс (G2G), кадровой частотой до 170 Гц в режиме разгона, поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync для более плавного геймплея, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.0 на четыре порта, 3,5-мм разъемом, стереофоническими динамиками по 2 Вт, многоцветной RGB-подсветкой, а также возможностью перевода с альбомной в портретную ориентацию.

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