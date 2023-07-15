Представлен 170-Гц монитор Gigabyte GS27Q с WQHD

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gigabyte GS27Q, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD с плотностью пикселей 109 PPI). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 170 Гц), 100-процентным охватом цветовой палитры Adobe RGB, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, разъемами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиогнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.