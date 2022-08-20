Представлен 170-Гц монитор MSI G271C E2

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G271C E2, которая получила 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 170 Гц, временем отклика MPRT в 1 мс, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 85% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 115% охватом sRGB, разъемами HDMI 2.0b и DisplayPort 1.2a, 3,5-мм гнездом, технологиями FreeSync Premium для более плавного геймплея, функцией Night Vision для лучшего отображения темных участков и технологией Less Blue Light Pro для заботы о глазах пользователей. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.