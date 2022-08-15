Представлен 170-Гц монитор MSI G321C E2

Компания MSI представила геймерский монитор G321C E2, который получил вогнутую 31,5-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, поддержкой технологии FreeSync Premium для более плавного геймплея, временем отклика MPRT 1 мс, кадровой частотой 170 Гц, 85% охватом цветовой палитры DCI-P3, функцией Night Vision для лучшего отображения тёмных участков, системой Less Blue Light Pro для заботы о глазах пользователя, двумя интерфейсами HDMI 2.0b и одним DP 1.2a, 3,5-мм разъемом для наушников, подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 25 градусов и креплением VESA. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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