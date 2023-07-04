Представлен 175-Гц монитор Dell G2724D

Компания Dell пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Dell G2724D, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой 165 Гц, временем отклика матрицы от серого к серому 1 мс, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии VESA DisplayHDR 400, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим, а также комплектным кабелем Type-C DisplayPort для подключения к ноутбукам. Монитор уже продается в Китае по рекомендуемой цене в 346 долларов.

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