Представлен 180-Гц монитор AOC CU34G3X

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC CU34G3X, которая основана 34-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 180 Гц, поддержкой HDR10, радиусом кривизны 1500R, контрастностью 4000:1, временем отклика от серого к серому 1 мс, максимальной яркостью 300 нит, 10-битной глубиной цвета, 99% охватом цветовой палитры sRGB и 93% DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E < 2, поддержкой технологии Adaptive-Sync c поддержкой FreeSync, двумя разъемами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с регулировкой наклона, поворота и высоты, а также креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.