Представлен 180-Гц монитор AOC GAMING 27G42E

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов серией G42, в которую вошли модели с диагональю 23,8-, 24,5- и 27 дюймов. Новинки характеризуются матрицами Fast IPS с разрешением Full HD, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT (с активированным MBR), 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120% покрытием пространства sRGB, яркостью 300 нит, поддержкой HDR10, углами обзора 178°, фирменными функциями для геймеров Shadow Control, Game Color и Dial Point, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавной картинки, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100, а также интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. AOC GAMING 24G42E, 25G42E и 27G42E станут доступны для покупки до конца месяца по цене в 115, 120 и 130 фунтов стерлингов соответственно.

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