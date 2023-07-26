Представлен 180-Гц монитор AOC Q27G3XMN

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G3XMN, которая уже появилась в китайской продаже по цене в 266 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой HVA-матрицей с подсветкой QD-Mini LED, разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, 99% охватом цветовой палитры sRGB, 96% DCI-P3 и 88% охватом NTSC, 10-битной глубиной цвета, коэффициентом контрастности 4000:1, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, поддержкой технологии Adaptive-Sync, поворотной подъемной подставкой, креплением VESA (100:100 мм), двумя интерфейсами HDMI и портом DisplayPort 1.4