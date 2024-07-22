Представлен 180-Гц монитор ASRock Phantom Gaming PG27FFT1A

Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Phantom Gaming PG27FFT1A и PG27FFT1B, которые основаны на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 450 нит, контрастностью 1000:1, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, временем отклика 1 мс (MPRT), поддержкой AMD FreeSync, сертификацией VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2 и 3,5-мм аудиогнездом для наушников или колонок. Отличаются мониторы подставками – у первого она регулируемая, а второго – нет. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Представлен 480-Гц монитор LG UltraGear OLED 32GS95UX-B…
Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear OLED 32GS95UX-B, главной особенн…
Портативный монитор ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD получил …
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов необычной моделью ZenScreen Duo OLED MQ149CD, к…
Представлен изогнутый монитор Philips Evnia 49M2C8900L…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов изогнутой моделью Evnia 49M2C8900L, которая о…
240-Гц монитор Titan Army P27B2H оценен в 125 долларов …
Сетевые источники сообщают о релизе на китайский рынок очередного доступного игрового монитора с низкой ц…
Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG24VQER…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG24VQER, которая основана на 23…
Монитор Samsung Odyssey G80SD получил ИИ-процессор…
Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделями Odyssey G80SD и G60SD, которые могут отличаются…
Представлен 180-Гц монитор HKC G27H1…
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью HKC G27H1, которая появится в п…
Представлен 180-Гц монитор HKC G24H2…
Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок очередного доступного игрового монитора – HKC G24H…
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor