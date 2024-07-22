Представлен 180-Гц монитор ASRock Phantom Gaming PG27FFT1A

Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Phantom Gaming PG27FFT1A и PG27FFT1B, которые основаны на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 450 нит, контрастностью 1000:1, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, временем отклика 1 мс (MPRT), поддержкой AMD FreeSync, сертификацией VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2 и 3,5-мм аудиогнездом для наушников или колонок. Отличаются мониторы подставками – у первого она регулируемая, а второго – нет. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.