Представлен 180-Гц монитор ASUS ROG Strix XG349C

Компания ASUS представила геймерский монитор ROG Strix XG349C, который получил 34-дюймовую вогнутую панель с разрешением UWQHD (3440:1440 точек). Новинка характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой до 180 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), 98% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 135% охватом sRGB, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, системой ELMB-Sync для более плавного геймплея, интерфейсом USB Type-C, KVM-переключателем, стереодинамиками мощностью по 2 Вт, разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.0 и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.