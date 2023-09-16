Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью TUF Gaming VG249QL3A, которая основана на 23,8-дюймовой Fast IPS-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 1000:1, 8-битной глубиной цвета, яркостью 350 нит, временем отклика 1 мс (GtG), 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой AMD FreeSync Premium и G-Sync, сертификацией TÜV Flicker-free и Low Blue Light, одним интерфейсом DisplayPort 1.2, двумя портами HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, креплением VESA (100:100 мм) и подставкой с функцией регулировки по высоты, наклона и поворота. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.