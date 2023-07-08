Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG34VQL3A

Компания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG34VQL3A, который получил 34-дюймовую изогнутую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, 125-процентным охватом цветовой палитры sRGB, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика от серого к серому 1 мс, кадровой частотой 180 Гц, поддержкой Freesync Premium Pro и Adaptive Sync для более плавного геймплея, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя разъемами DP1.4, одним Thunderbolt 4 и тремя портами USB Type-A с поддержкой скорости до 10 Гбит/с и подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и высоты. Монитор станет доступен для покупки в конце третьего квартале этого года. Цена пока не раскрывается.

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