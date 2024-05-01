Представлен 180-Гц монитор HKC G24H2

Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок очередного доступного игрового монитора – HKC G24H2. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой матрицей Fast-IPS с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400, максимальной яркостью 320 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 130% sRGB и 100% Adobe RGB, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона, подъем и поворот, видеовыходами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Цена монитора составляет 125 долларов.