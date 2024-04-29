Представлен 180-Гц монитор Koorui X71Q

Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок очередного доступного монитора с приличными характеристиками. Новинка под названием Koorui X71Q оснащается 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления изображения 180 Гц, поддержкой технологии FreeSync, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и настенным креплением VESA 75:75. В Китае за этот монитор просят всего 125 долларов. Появится ли он в международной продаже, пока не сообщается.

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